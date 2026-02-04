Первый день переговоров Украины, США и РФ в Абу-Даби завершился

Переговоры Украины, США и России

Напомним, первый раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией прошел 23-24 января. Это первая встреча в таком формате. Диалог происходит на техническом уровне.

Встреча состоялась фактически через день после того, как Россия нарушила "энергетическое перемирие" с Украиной и в очередной раз ударила по украинским энергообъектам.

Удар был особенно жестоким, поскольку россияне атаковали украинские ТЭЦ в самые холодные дни зимы.

После удара более тысячи домов в Киеве остались без отопления. Стало известно, что оккупанты сильно повредили Дарницкую ТЭЦ. Министр энергетики Денис Шмыгаль рассказал, что ее восстановление займет длительный период времени.

Комментируя атаку, американский сенатор Линдси Грэм призвал президента США Дональда Трампа передать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. По его словам, текущего давления на РФ недостаточно, поскольку российский диктатор Владимир Путин не хочет участвовать в переговорах.