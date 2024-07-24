Першими цілями посиленої ППО України мають стати ФАБ-3000 і Су-34, - The Telegraph

Першими цілями після посилення ППО в Україні мають стати ФАБ-3000 та Су-34. Саме з таких літаків РФ запускає ці бомби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

Як пише видання, щойно Україна посилить протиповітряну оборону, першими під вогонь повинні потрапити літаки Су з більшими плануючими бомбами.

"Тобто розгортання гігантських нових бомб є залякуючим кроком російських ВКС. Але насправді це може призвести до зворотного ефекту, якщо Су, які перевозить бомби, потрапить у пастку нової оборони України", - зазначають журналісти.

Посилення ППО

Видання нагадує, що з а кілька тижнів до недавнього саміту НАТО у Вашингтоні, союзники України пообіцяли поставити ще чотири батареї Patriot на додаток до трьох батарей, які вони вже надали.