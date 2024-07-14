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Окупанти похизувалися обстрілом України бомбою ФАБ-3000. У Зеленського звернулись до Заходу

Неділя 14 липня 2024 19:45
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Окупанти похизувалися обстрілом України бомбою ФАБ-3000. У Зеленського звернулись до Заходу Фото: голова Офісу президента Андрій Єрмак (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні Міноборони Росії показало відео, як Су-34 завдає удар по Україні тритонною бомбою ФАБ-3000. У відповідь в ОП закликали Захід дозволити знищувати ворожі літаки на території РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Офісу президента України Андрія Єрмака.

Керівник ОП зазначив, що російські окупанти роблять ці атаки з літаків Су-34, які базуються на аеродромах і які Україна має знищувати, щоб захистити своїх людей.

Тому він наголосив, що країні потрібен дозвіл на удари вглиб Росії західною зброєю, щоб російські літаки більше не скидали ці бомби.

"Одне таке рішення може вберегти багато життів", - резюмував Єрмак.

Нагадаємо, що за словами міністра оборони України Рустема Умерова, дозвіл США на удари вглиб території Росії не може загострити війну, оскільки Росія вже загострила ситуацію.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що уряд Данії не виключає можливості для України використовувати винищувачі F-16 для ударів за межами країни.

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