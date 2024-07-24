Первыми целями усиленной ПВО Украины должны стать ФАБ-3000 и Су-34, - The Telegraph

Первыми целями после усиления ПВО в Украине, должны стать ФАБ-3000 и Су-34. Именно с таких самолетов РФ запускает эти бомбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

Как пишет издание, как только Украина усилит противовоздушную оборону, первыми под огонь должны попасть самолеты Су с большими планирующими бомбами.

"То есть развертывание гигантских новых бомб является запугивающим шагом российских ВКС. Но на самом деле это может привести к обратному эффекту, если перевозящий бомбы Су попадет в ловушку новой обороны Украины", - отмечают журналисты.

Усиление ПВО

Издание напоминает, что за несколько недель до недавнего саммита НАТО в Вашингтоне, союзники Украины пообещали поставить еще четыре батареи Patriot в дополнение к уже предоставленным трем батареям.

И в ближайшие дни украинские военно-воздушные силы должны получить первый из 85 бывших натовских истребителей F-16.