Першим у світі збив винищувач Су-30: нові фото дрона Magura V7 з ракетами

Зокрема, Лукацький опублікував фото і супроводив їх підписом "Морський дрон "Магура V7" від ГУР МО України, оснащений ракетами класу "земля-повітря", пропливає в нерозголошеному місці".

Фото: Magura V7 із ракетами "земля-повітря" (Єфрем Лукацький/AP)

Magura V7 - унікальні у своєму роді морські дрони. У травні 2025 року стало відомо про історичний момент: уперше з таких дронів вдалося збити два багатоцільових винищувачі Су-30. Успішна операція була проведена з акваторії Чорного моря проти російських бойових літаків.

Фото: Magura V7 з ракетами "земля-повітря" (Єфрем Лукацький/AP)

Тоді ж повідомлялося, що Magura V7 озброєні ракетами AIM-9 класу "повітря-повітря", які встановлюються на винищувачі. Унікальність українського випадку саме в тому, що вони вперше почали застосовуватися з морських платформ.

Таким чином, по суті, морські дрони отримали функції засобу протиповітряної оборони.

Фото: Magura V7 з ракетами "земля-повітря" (Єфрем Лукацький/AP)

AIM-9 Sidewinder - американська ракета ближнього радіусу дії, на озброєнні ще з середини 1950-х років. Ракета досі перебуває в серійному виробництві та пережила кілька модернізацій. Більшість модифікацій AIM-9 оснащені інфрачервоною системою самонаведення.