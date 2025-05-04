Історичний момент. Буданов розповів, як морські дрони збили обидва Су-30

Українські військові збили два російських Су-30 у Чорному морі. Глава ГУР Кирило Буданов розповів деталі, назвавши подію "історичним моментом".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The War Zone .

Так, українські розвідники збили два багатоцільові винищувачі Су-30 Flanker за допомогою ракет класу "повітря-повітря" з інфрачервоним наведенням AIM-9 Sidewinder .

Це перший випадок, коли винищувачі були збиті безпілотними катерами, і перше застосування AIM-9 з безпілотного катера для знищення противника.

"Це історичний момент", - сказав журналістам глава ГУР Кирило Буданов.

Подробиці збиття літаків Су-30

Інцидент стався в Чорному морі в п'ятницю, 2 травня повідомив Буданов, який представив нові подробиці події.

За його словами, ГУР використовувало три безпілотні катери Magura V7 в атаці, два з яких стріляли по літаках.

"Magura V7 - це варіант Magura V5 для ППО", - пояснив Буданов, відмовившись вдаватися в подробиці про різницю між ними.

Глава ГУР також повідомив, що екіпаж першого Су-30 вижив і був підібраний у Чорному морі цивільним судном. За попередніми даними, екіпаж другого літака загинув.

Що відомо про ракети AIM-9 Sidewinder

AIM-9 Sidewinder - американська ракета класу "повітря - повітря" ближнього радіусу дії, розроблена компанією Raytheon у середині 1950-х років. Після прийняття AIM-9 на озброєння 1956 року.

Ракету багаторазово вдосконалювали, і вона досі перебуває в серійному виробництві. Більшість модифікацій AIM-9 оснащені інфрачервоною системою самонаведення.

З 1955 року випущено понад 200 тисяч ракет, що робить AIM-9 однією з наймасовіших ракет класу "повітря - повітря" в історії. Крім того, ними було збито 270 літаків - більше, ніж будь-якою іншою ракетою "повітря - повітря".

AIM-9 було прийнято на озброєння в США, Великій Британії, Франції, Німеччині, Австралії та в інших країнах світу. У різні роки ракету експлуатували військово-повітряні сили понад 50 країн.