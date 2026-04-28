Першим етапом мирної угоди між США та Іраном може стати статус-кво до війни, - CNN

США та Іран не такі далекі одне від одного, як здається, незважаючи на зрив другого раунду переговорів на минулих вихідних. Сторони можуть укласти угоду поетапно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами джерел, за лаштунками триває інтенсивна дипломатична робота, і поточні переговори зосереджені на поетапному процесі.
У рамках цих переговорів перша частина потенційної угоди буде присвячена поверненню до довоєнного статус-кво і відновленню роботи Ормузької протоки без обмежень і мит.
Притому питання про ядерну програму Ірану, яке і США, і Ізраїль використовували як привід для війни, буде розглянуто пізніше.
Раніше президент США Дональд Трамп говорив, що будь-яка угода вимагатиме від Ірану відмови від поставок урану, близького до збройової якості, а також припинення збагачення урану - вимоги, які Іран категорично відмовляється прийняти.
Також джерела сказали, що посередники чинять тиск на обидві сторони з метою досягнення угоди, і найближчі кілька днів будуть важливими. Над цим усім висить загроза того, що США можуть ухвалити рішення про припинення переговорів і відновлення військових дій.
Нагадаємо, добою раніше стало відомо, що Іран передав США нову пропозицію про припинення війни. Угода передбачає відновлення роботи Ормузької протоки, включно зі скасуванням американської блокади, але притому ядерне питання буде відкладено.
При цьому за останні години в ЗМІ вже з'явилася інформація про те, що президент США Дональд Трамп разом із командою з нацбезпеки розглянув цю пропозицію. Він скептично оцінив пропозицію Тегерана, але при цьому не відкинув. Хоча, як пише CNN, лідер США дав зрозуміти, що навряд чи прийме її.
Джерела WSJ повідомили, що США продовжать переговори з Іраном, і Білий дім, імовірно, представить свою відповідь і зустрічні пропозиції найближчими днями.