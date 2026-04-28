Первым этапом мирной сделки между США и Ираном может стать статус-кво до войны, - CNN

США и Иран не так далеки друг от друга, как кажется, несмотря на срыв второго раунда переговоров на прошедших выходных. Стороны могут заключить сделку поэтапно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По словам источников, за кулисами продолжается интенсивная дипломатическая работа, и текущие переговоры сосредоточены на поэтапном процессе.
В рамках этих переговоров первая часть потенциального соглашения будет посвящена возвращению к довоенному статус-кво и возобновлению работы Ормузкого пролива без ограничений и пошлин.
Притом вопрос о ядерной программе Ирана, который и США, и Израиль использовали в качестве повода для войны, будет рассмотрен позже.
Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что любая сделка потребует от Ирана отказа от поставок урана, близкого к оружейному качеству, а также прекращения обогащения урана - требования, которые Иран категорически отказывается принять.
Также источники сказали, что посредники оказывают давление на обе стороны с целью достижения соглашения, и ближайшие несколько дней будут важны. Над этим всем висит угроза того, что США могут принять решение о прекращении переговоров и возобновлении военных действий.
Напомним, сутками ранее стало известно, что Иран передал США новое предложение о прекращении войны. Сделка предусматривает возобновление работы Ормузского пролива, включая отмену американской блокады, но притом ядерный вопрос будет отложен.
При этом за последние часы в СМИ уже появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп вместе с командой по нацбезопасности рассмотрел это предложение. Он скептически оценил предложение Тегерана, но при этом не отверг. Хотя, как пишет CNN, лидер США дал понять, что вряд ли примет его.
Источники WSJ сообщили, что США продолжат переговоры с Ираном, и Белый дом, вероятно, представит свой ответ и встречные предложения в ближайшие дни.