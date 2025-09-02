Перші слова Зінченка після переходу в "Ноттінгем": що сказав українець фанатам (відео)

Футболіст збірної України Олександр Зінченко вперше звернувся до вболівальників після переходу з лондонського "Арсенала" до іншого клубу АПЛ – "Ноттінгем Форест".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram "Ноттінгема".
Відповідне відео опублікували соцмережі нового клубу українця. В ньому Зінченко сказав:
"Привіт, хлопці. Я дуже щасливий приєднатися до "Ноттінгем Форест". Чекаю на новий сезон. Не можу дочекатися, щоб з вами побачитися. Вперед, "Форест"!"
Для Зінченка "Ноттінгем" стане третім англійським клубом у кар'єрі.
Влітку 2016 року футболіста за 2,25 млн євро придбав англійський "Манчестер Сіті". Перший рік Зінченко провів у нідерландському ПСВ на правах оренди. Наступні ж п'ять сезонів відіграв у лавах "містян".
Під керівництвом Пепа Гвардіоли українець здобув чотири чемпіонські титули, Кубок і Суперкубок Англії та чотири Кубка англійської ліги.
У 2022-му перебрався в лондонський "Арсенал" за 35 мільйонів євро, де спочатку став одним із лідерів. Але згодом став втрачати позиції та місце у складі. В сезоні-2024/25 правів за "канонірів" 23 поєдинки у всіх турнірах, відзначившись одним голом та одним асистом.
В останній день літнього трансферного вікна-2025 українець перейшов в "Ноттінгем". За цю команду він гратиме до кінця сезону-2025/26 на правах оренди.
"Ноттінгем Форест" представляє в АПЛ місто Вест-Бріджфорд з графства Ноттінгемшир. Заснований у 1865 році, він є одним із найстаріших клубів Англії.
Клуб входить до двадцятки найуспішніших в історії англійського футболу. Найяскравіший період у історії "Форест" припав на еру тренера Браяна Клафа, який очолював команду в 1975–1993 роках.
Саме під його керівництвом "лісники" досягли найбільших вершин:
Після тривалого періоду виступів у нижчих дивізіонах "Ноттінгем Форест" у 2022 році повернувся до АПЛ – вперше з 1999-го.
У сезоні-2024/25 клуб фінішував у АПЛ на 7-й сходинці, що забезпечило йому місце в основному етапі Ліги Європи-2025/26.
