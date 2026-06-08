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Перші результати виборів у Вірменії кардинально відрізняються від екзитполів

01:49 08.06.2026 Пн
2 хв
Чи вистачить Пашиняну голосів для більшості?
aimg Катерина Коваль
Фото: прем'єр Вірменії Нікол Пашинян (Getty Images)

Центральна виборча комісія Вірменії оприлюднила перші офіційні дані парламентських виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News.am.

Оновлено о 2:10

За даними ЦВК після підрахунку голосів на 506 дільницях, партія Пашиняна "Громадянський договір" продовжує лідирувати з 51,8%, однак блок Карапетяна "Сильна Вірменія" скорочує відставання.

Сам Пашинян вже заявив про перемогу своєї партії та підтвердив, що "Громадянський договір" самостійно сформує уряд.

Офіційні результати

За попередніми даними ЦВК після підрахунку голосів на 269 виборчих дільницях:

  • "Громадянський договір" (Пашинян) - 54,7%
  • "Сильна Вірменія" (Самвел Карапетян) - 21,66%
  • Блок "Вірменія" (Роберт Кочарян) - 8,89%
  • "Процвітаюча Вірменія" - 5,22%
  • "Крила єдності" - 2,38%

Чому це важливо

Екзитполи давали Пашиняну до 70% - офіційні дані виявилися значно скромнішими.

Фото: результати обробки результатів голосування 269 дільниць у Вірменії (https://elections.am/)

Водночас результату достатньо для формування стабільної парламентської більшості: виборчий кодекс гарантує її за умови набрання 54%.

Читайте також: Партія Пашиняна лідирує на виборах у Вірменії, але може втратити владу, - ЗМІ

Явка склала 58,97% та стала найвищою з 2018 року.

У 2025 році Пашинян законодавчо закріпив курс на зближення з ЄС, що поставило Вірменію на шлях протистояння з Москвою. Оппозицію об'єднувало прагнення зберегти тісні зв'язки з Росією. Перед виборами РФ ввела обмеження на імпорт вірменського алкоголю, сільгосппродукції та квітів.

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