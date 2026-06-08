Перші результати виборів у Вірменії кардинально відрізняються від екзитполів

Оновлено о 2:10

За даними ЦВК після підрахунку голосів на 506 дільницях, партія Пашиняна "Громадянський договір" продовжує лідирувати з 51,8%, однак блок Карапетяна "Сильна Вірменія" скорочує відставання.

Сам Пашинян вже заявив про перемогу своєї партії та підтвердив, що "Громадянський договір" самостійно сформує уряд.

Офіційні результати

За попередніми даними ЦВК після підрахунку голосів на 269 виборчих дільницях:

"Громадянський договір" (Пашинян) - 54,7%

(Пашинян) - "Сильна Вірменія" (Самвел Карапетян) - 21,66%

(Самвел Карапетян) - Блок "Вірменія" (Роберт Кочарян) - 8,89%

(Роберт Кочарян) - "Процвітаюча Вірменія" - 5,22%

- "Крила єдності" - 2,38%

Чому це важливо

Екзитполи давали Пашиняну до 70% - офіційні дані виявилися значно скромнішими.

Фото: результати обробки результатів голосування 269 дільниць у Вірменії (https://elections.am/)

Водночас результату достатньо для формування стабільної парламентської більшості: виборчий кодекс гарантує її за умови набрання 54%.

Явка склала 58,97% та стала найвищою з 2018 року.