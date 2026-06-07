Партія Пашиняна лідирує на виборах у Вірменії, але може втратити владу, - ЗМІ
21:25 07.06.2026 Нд
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Розрив між партією Пашиняна і проросійським блоком становить лише 3,7%
Фото: прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян (Getty Images)
На парламентських виборах у Вірменії партія прем'єра Нікола Пашиняна "Громадянський договір" набирає 32,7% голосів. Чотири опозиційні партії разом отримують 52,9%, що потенційно може дозволити їм претендувати на більшість у парламенті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вірменське агентство News.am.
Як розподілились голоси
За даними екзитполу, опубліковано News.am:
- "Громадянський договір" Нікола Пашиняна - 32,7%;
- проросійський блок "Сильна Вірменія" бізнесмена Самвела Карапетяна - 29%;
- блок "Вірменія" експрезидента Роберта Кочаряна - 13,2%;
- "Процвітаюча Вірменія" - 6,1%;
- "Крила єдності" - 4,6%.
Розклад у парламенті
Партія Пашиняна попереду, проте розрив із "Сильною Вірменією" становить лише 3,7%. Разом усі чотири опозиційні сили набирають 52,9% голосів - це потенційно може дозволити їм претендувати на більшість у Національних зборах.
Зазначимо, офіційні результати голосування Центральна виборча комісія Вірменії має оголосити після завершення підрахунку всіх бюлетенів.