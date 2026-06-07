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Партія Пашиняна лідирує на виборах у Вірменії, але може втратити владу, - ЗМІ

21:25 07.06.2026 Нд
1 хв
Розрив між партією Пашиняна і проросійським блоком становить лише 3,7%
aimg Валерія Абабіна
Партія Пашиняна лідирує на виборах у Вірменії, але може втратити владу, - ЗМІ Фото: прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян (Getty Images)
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На парламентських виборах у Вірменії партія прем'єра Нікола Пашиняна "Громадянський договір" набирає 32,7% голосів. Чотири опозиційні партії разом отримують 52,9%, що потенційно може дозволити їм претендувати на більшість у парламенті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вірменське агентство News.am.

Як розподілились голоси

За даними екзитполу, опубліковано News.am:

  • "Громадянський договір" Нікола Пашиняна - 32,7%;
  • проросійський блок "Сильна Вірменія" бізнесмена Самвела Карапетяна - 29%;
  • блок "Вірменія" експрезидента Роберта Кочаряна - 13,2%;
  • "Процвітаюча Вірменія" - 6,1%;
  • "Крила єдності" - 4,6%.

Розклад у парламенті

Партія Пашиняна попереду, проте розрив із "Сильною Вірменією" становить лише 3,7%. Разом усі чотири опозиційні сили набирають 52,9% голосів - це потенційно може дозволити їм претендувати на більшість у Національних зборах.

Зазначимо, офіційні результати голосування Центральна виборча комісія Вірменії має оголосити після завершення підрахунку всіх бюлетенів.

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