Партія Пашиняна лідирує на виборах у Вірменії, але може втратити владу, - ЗМІ

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На парламентських виборах у Вірменії партія прем'єра Нікола Пашиняна "Громадянський договір" набирає 32,7% голосів. Чотири опозиційні партії разом отримують 52,9%, що потенційно може дозволити їм претендувати на більшість у парламенті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вірменське агентство News.am.