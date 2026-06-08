Первые результаты выборов в Армении кардинально отличаются от экзитполов

Центральная избирательная комиссия Армении обнародовала первые официальные данные парламентских выборов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.am.
Обновлено в 2:10
По данным ЦИК после подсчета голосов на 506 участках, партия Пашиняна "Гражданский договор" продолжает лидировать с 51,8%, однако блок Карапетяна "Сильная Армения" сокращает отставание.
Сам Пашинян уже заявил о победе своей партии и подтвердил, что "Гражданский договор" самостоятельно сформирует правительство.
Официальные результаты
По предварительным данным ЦИК после подсчета голосов на 269 избирательных участках:
Почему это важно
Экзитполы давали Пашиняну до 70% - официальные данные оказались значительно скромнее.
Фото: результаты обработки результатов голосования 269 участков в Армении (https://elections.am/)
В то же время результата достаточно для формирования стабильного парламентского большинства: избирательный кодекс гарантирует его при условии набора 54%.
Явка составила 58,97% и стала самой высокой с 2018 года.
В 2025 году Пашинян законодательно закрепил курс на сближение с ЕС, что поставило Армению на путь противостояния с Москвой. Оппозицию объединяло стремление сохранить тесные связи с Россией. Перед выборами РФ ввела ограничения на импорт армянского алкоголя, сельхозпродукции и цветов.