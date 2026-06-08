Первые результаты выборов в Армении кардинально отличаются от экзитполов

Обновлено в 2:10

По данным ЦИК после подсчета голосов на 506 участках, партия Пашиняна "Гражданский договор" продолжает лидировать с 51,8%, однако блок Карапетяна "Сильная Армения" сокращает отставание.

Сам Пашинян уже заявил о победе своей партии и подтвердил, что "Гражданский договор" самостоятельно сформирует правительство.

Официальные результаты

По предварительным данным ЦИК после подсчета голосов на 269 избирательных участках:

"Гражданский договор" (Пашинян) - 54,7%

(Пашинян) - "Сильная Армения" (Самвел Карапетян) - 21,66%

(Самвел Карапетян) - Блок "Армения" (Роберт Кочарян) - 8,89%

(Роберт Кочарян) - "Процветающая Армения" - 5,22%

- "Крылья единства" - 2,38%

Почему это важно

Экзитполы давали Пашиняну до 70% - официальные данные оказались значительно скромнее.

Фото: результаты обработки результатов голосования 269 участков в Армении (https://elections.am/)

В то же время результата достаточно для формирования стабильного парламентского большинства: избирательный кодекс гарантирует его при условии набора 54%.

Явка составила 58,97% и стала самой высокой с 2018 года.