Перші результати виборів у Молдові: хто вибився в лідери

Неділя 28 вересня 2025 22:29
Перші результати виборів у Молдові: хто вибився в лідери Фото: у президентки Молдови Майї Санду зберігаються шанси на проєвропейський уряд (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У неділю, 28 вересня, у Молдові відбулися парламентські вибори. Зараз триває підрахунок голосів і вже є перші результати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ЦВК Молдови.

Станом на 22:15, у Молдові вже підраховано понад 25% голосів, а саме - на 612 дільницях. Попередньо, лідерами виборчих перегонів є дві партії. Зокрема:

  • правляча партія "Дія і солідарність" PAS Майї Санду набирає 39,59%;
  • проросійський "Патріотичний блок" набирає 31,83%.

Решта партій, такі як "Альтернатива", PPDA і "Наша партія", - мають у районі 6-7% голосів. Всі інші партії - або 1%, або ще менше. Детальніше можна ознайомитися на фото нижче.

Перші результати виборів у Молдові: хто вибився в лідери

Вибори в Молдові

Зазначимо, що до парламенту Молдови обирають 101 депутата, і сьогоднішні вибори відбулися за новим Електоральним кодексом. У країні відкрили близько 2000 дільниць і ще 300 - були за кордоном.

Як відомо, Росія всіма силами і методами намагається вплинути на результати виборів, просуваючи підконтрольні Кремлю "політсили".

Зокрема, сьогодні була маса повідомлень про нібито мінування закордонних дільниць для голосування. Однак у МЗС Молдови повідомили, що країна підготувалася до такого сценарію і співпрацює з іншими державами, щоб виборчий процес не постраждав.

"Камери спостереження за виборами, розташовані на виборчих дільницях, функціонують і стежать за виборчими інструментами, щоб вони залишилися цілими до відновлення голосування", - йшлося в повідомленні МЗС.

Раніше президент Майя Санду заявила, що якщо Молдова буде під контролем Росії, тоді країна стане плацдармом для вторгнення російських військ в Одеську область України. Вона підкреслила, що перемога проросійських сил на майбутніх виборах вкрай небезпечна.

Крім того, український лідер Володимир Зеленський висловився про вибори в Молдові. Він попередив, що якщо до парламенту пройдуть проросійські сили, тоді ситуація може змінитися і можуть бути ризики для всіх.

