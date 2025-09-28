ua en ru
Первые результаты выборов в Молдове: кто выбился в лидеры

Воскресенье 28 сентября 2025 22:29
Первые результаты выборов в Молдове: кто выбился в лидеры Фото: у президента Молдовы Майи Санду сохраняются шансы на проевропейское правительство (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье, 28 сентября, в Молдове прошли парламентские выборы. Сейчас идет подсчет голосов и уже есть первые результаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ЦИК Молдовы.

По состоянию на 22:15, в Молдове уже подсчитано более 25% голосов, а именно - на 612 участках. Предварительно, лидерами избирательной гонки являются две партии. В частности:

  • правящая партия "Действие и солидарность" PAS Майи Санду набирает 39,59%;
  • пророссийский "Патриотический блок" набирает 31,83%.

Остальные партии, такие как "Альтернатива", PPDA и "Наша партия" - имеют в районе 6-7% голосов. Все остальные партии - либо 1%, либо еще меньше. Детальнее можно ознакомиться на фото ниже.

Первые результаты выборов в Молдове: кто выбился в лидеры

Выборы в Молдове

Отметим, что в парламент Молдовы избирают 101 депутата, и сегодняшние выборы прошли по новому Электоральному кодексу. В стране открыли около 2000 участков и еще 300 - были за рубежом.

Как известно, Россия всеми силами и методами пытается повлиять на результаты выборов, продвигая подконтрольные Кремлю "политсилы".

В частности, сегодня была масса сообщений о якобы минировании зарубежных участков для голосования. Однако в МИД Молдовы сообщили, что страна подготовилась к такому сценарию и сотрудничает с другими государствами, чтобы избирательный процесс не пострадал.

"Камеры наблюдения за выборами, расположенные на избирательных участках, функционируют и следят за избирательными инструментами, чтобы они остались целыми до возобновления голосования", - говорилось в сообщении МИДа.

Ранее президент Майя Санду заявила, что если Молдова будет под контролем России, тогда страна станет плацдармом для вторжения российских войск в Одесскую область Украины. Она подчеркнула, что победа пророссийских сил на предстоящих выборах крайне опасна.

Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский высказался о выборах в Молдове. Он предупредил, что если в парламент пройдут пророссийские силы, тогда ситуация может измениться и могут быть риски для всех.

