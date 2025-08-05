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Перші хвилини наступу. ССО показали кадри з початку Курської операції

Вівторок 05 серпня 2025 10:11
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Перші хвилини наступу. ССО показали кадри з початку Курської операції Фото: ССО показали, з чого почався наступ у Курській області (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Українські спецпризначенці показали кадри з першого дня боїв на Курщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили Спеціальних Операцій ЗС України.

У серпні 2024 року українські військові розпочали унікальну Курську операцію, вперше зайшовши на територію ворога для проведення бойових дій.

Сьогодні Сили спеціальних операцій України (ССО) опублікували ексклюзивне відео, зняте з першого дня вторгнення вглиб оборони РФ.

На оприлюднених кадрах видно, як українські бійці просуваються через ворожі траншеї, долаючи оборонні позиції на території Курської області Росії.

Бої у Курській області

Нагадаємо, з початку серпня 2024 року у Курській області триває операція ЗСУ. Вона мала на меті послабити бойові можливості противника та змусити його перенаправити ресурси на захист власних територій.

Відомо, що станом на кінець літа воїни контролювали 100 населених пунктів у регіоні.

Попри це з початку березня ситуація у Курській області ускладнилася. Як повідомляли джерела РБК-Україна, війська РФ намагаються перерізати дорогу Суджа-Суми, щоб створити оперативне оточення українських військ. Що відомо про бої за Суджу - за посиланням.

Генштаб ЗСУ заявляв, що інформація про нібито оточення українських підрозділів у Курській області не відповідає дійсності. Такі повідомлення розповсюджуються російською пропагандою

Детальніше про бої у Курській області та чи вдасться ЗСУ втримати буферну зону - у матеріалі РБК-Україна.

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