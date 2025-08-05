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Первые минуты наступления. ССО показали кадры с начала Курской операции

Вторник 05 августа 2025 10:11
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Первые минуты наступления. ССО показали кадры с начала Курской операции Фото: ССО показали, с чего началось наступление в Курской области (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Украинские спецназовцы показали кадры с первого дня боев на Курщине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы Специальных Операций ВС Украины.

В августе 2024 года украинские военные начали уникальную Курскую операцию, впервые зайдя на территорию врага для проведения боевых действий.

Сегодня Силы специальных операций Украины (ССО) опубликовали эксклюзивное видео, снятое с первого дня вторжения вглубь обороны РФ.

На обнародованных кадрах видно, как украинские бойцы продвигаются через вражеские траншеи, преодолевая оборонительные позиции на территории Курской области России.

Бои в Курской области

Напомним, с начала августа 2024 года в Курской области продолжается операция ВСУ. Она имела целью ослабить боевые возможности противника и заставить его перенаправить ресурсы на защиту собственных территорий.

Известно, что по состоянию на конец лета воины контролировали 100 населенных пунктов в регионе.

Несмотря на это с начала марта ситуация в Курской области осложнилась. Как сообщали источники РБК-Украина, войска РФ пытаются перерезать дорогу Суджа-Сумы, чтобы создать оперативное окружение украинских войск. Что известно о боях за Суджу - по ссылке.

Генштаб ВСУ заявлял, что информация о якобы окружении украинских подразделений в Курской области не соответствует действительности. Такие сообщения распространяются российской пропагандой

Подробнее о боях в Курской области и удастся ли ВСУ удержать буферную зону - в материале РБК-Украина.

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