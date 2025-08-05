Первые минуты наступления. ССО показали кадры с начала Курской операции

Украинские спецназовцы показали кадры с первого дня боев на Курщине.

На обнародованных кадрах видно, как украинские бойцы продвигаются через вражеские траншеи, преодолевая оборонительные позиции на территории Курской области России.

Сегодня Силы специальных операций Украины (ССО) опубликовали эксклюзивное видео, снятое с первого дня вторжения вглубь обороны РФ.

В августе 2024 года украинские военные начали уникальную Курскую операцию , впервые зайдя на территорию врага для проведения боевых действий.

Бои в Курской области

Напомним, с начала августа 2024 года в Курской области продолжается операция ВСУ. Она имела целью ослабить боевые возможности противника и заставить его перенаправить ресурсы на защиту собственных территорий.

Известно, что по состоянию на конец лета воины контролировали 100 населенных пунктов в регионе.

Несмотря на это с начала марта ситуация в Курской области осложнилась. Как сообщали источники РБК-Украина, войска РФ пытаются перерезать дорогу Суджа-Сумы, чтобы создать оперативное окружение украинских войск. Что известно о боях за Суджу - по ссылке.

Генштаб ВСУ заявлял, что информация о якобы окружении украинских подразделений в Курской области не соответствует действительности. Такие сообщения распространяются российской пропагандой

Подробнее о боях в Курской области и удастся ли ВСУ удержать буферную зону - в материале РБК-Украина.