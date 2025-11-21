Перші "Фламінго" запускали по росіянах ще у березні 2025 року, - речник ЗСУ

Ракету FP-5 "Фламінго" виробництва української компанії Fire Point вперше запустили ще навесні 2025 року. В неї є великий потенціал, але його потрібно розвивати далі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Збройних сил України Дмитра Лиховія на пресконференції компанії Fire Point, пише hromadske.
За словами Лиховія, ракета насправді має "великі заявлені тактико-технічні характеристики й великий потенціал розвитку". Але станом на зараз це все ще експериментальна зброя.
"Якщо у випадку дрона FP-1 ми відзначаємо значну ефективність, що була досягнута за роки масового використання та допрацювання, то, за висновками фахівців Генштабу, ракетодрону FP-5 ще слід пройти цей шлях", - пояснив він.
При цьому якщо дрон FP-1 за два роки пройшов значну модернізацію, то з ракетою це зі зрозумілих причин зробити складніше. Саме тому запуски ракет "Фламінго" обчислюються "трохи іншими числами".
Зі свого боку головний технічний директор Fire Point Ірина Терех сказала, що виробництво ракет "Фламінго" розширюється і масштабується. Компанія намагається дотримуватися тих планів, які були озвучені раніше.
Зазначимо, 21 листопада співвласник та головний конструктор Fire Point Денис Штилерман повідомив, що компанія хоче вже до кінця цього року поставити на озброєння Збройних сил України свою першу балістичну ракету, яка буде вироблятися серійно.
Нова балістична ракета, як припускається, буде балістикою малої дальності з дальністю польоту до 200 кілометрів та отримає індекс FP-7. У 2026 році розглядається розробка та постановка на озброєння балістичної ракети FP-9 дальністю у 850 кілометрів.
Зазначимо, що у серпні кореспондент AP Єфрем Лукацький показав у соцмережах перші фото невідомої крилатої ракети, як він заявив, розробленої та виготовленої в Україні. Пізніше стало відомо, що ракета називається "Фламінго".
Перше підтверджене застосування "Фламінго", як раніше вважалося, відбулося 31 серпня по об'єктах ФСБ РФ у тимчасово окупованому Криму. Саме після цього президент Володимир Зеленський офіційно повідомив, що Україна активно розробляє далекобійне озброєння.
"Фламінго" має наступні (публічно заявлені) технічні характеристики:
Західні ЗМІ зазначили, що за заявлених показників ракети "Фламінго" за деяуими характеристиками перевершують американські крилаті ракети Tomahawk. Серед іншого, вони несуть більшу бойову частину та мають більшу дальність польоту.