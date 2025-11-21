Первые "Фламинго" запускали по россиянам еще в марте 2025 года, - спикер ВСУ

По словам Лиховия, ракета на самом деле имеет "большие заявленные тактико-технические характеристики и большой потенциал развития". Но по состоянию на сейчас это все еще экспериментальное оружие.

"Если в случае дрона FP-1 мы отмечаем значительную эффективность, которая была достигнута за годы массового использования и доработки, то, по выводам специалистов Генштаба, ракетодрону FP-5 еще предстоит пройти этот путь", - пояснил он.

При этом если дрон FP-1 за два года прошел значительную модернизацию, то с ракетой это по понятным причинам сделать сложнее. Именно поэтому запуски ракет "Фламинго" исчисляются "немного другими числами".

В свою очередь главный технический директор Fire Point Ирина Терех сказала, что производство ракет "Фламинго" расширяется и масштабируется. Компания старается придерживаться тех планов, которые были озвучены ранее.