Не перше влучання. Росія знову обстріляла одне з енергетичних підприємств ДТЕК
У понеділок, 5 грудня, Росія обстріляла одне з енергетичних підприємств України. Окупанти неодноразово атакували його раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДТЕК.
"Внаслідок чергової атаки Росії постраждало енергетичне підприємство "ДТЕК Енерго", яке вже неодноразово було атаковане ворожими військами раніше", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що через це воно було відключено від енергосистеми. Зупинка підприємства призвела до обмежень енерго- та теплопостачання в регіоні. У компанії пояснили, що внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.
"Задля безпеки на об’єкті знаходяться тільки критично необхідні співробітники, інші працюють у віддаленому режимі", - пояснили у компанії.
Також повідомляється, що це вже 17 терористична атака Росії на енергетичні підприємства "ДТЕК Енерго" за останні два місяці.
Нагадаємо, у понеділок, 5 грудня, внаслідок чергового російського масованого удару по Україні є влучення по енергетичних об'єктах.
З жовтня внаслідок ракетних ударів Росії по об'єктах енергетики загинули троє працівників ДТЕК. Ще 22 енергетики отримали поранення.
У четвер, 1 грудня, російські війська здійснили черговий обстріл енергетичних підприємств "ДТЕК Енерго". Двоє працівників отримали поранення.
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