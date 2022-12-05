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Не первое попадание. Россия снова обстреляла одно из энергетических предприятий ДТЭК

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Украина, Понедельник 05 декабря 2022 22:46
Не первое попадание. Россия снова обстреляла одно из энергетических предприятий ДТЭК Фото: Россия снова обстреляла одно из энергетических предприятий ДТЭК (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 5 декабря, Россия обстреляла одно из энергетических предприятий Украины. Оккупанты неоднократно атаковали его раньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ДТЭК.

"В результате очередной атаки России пострадало энергетическое предприятие "ДТЭК Энерго", которое уже неоднократно было атаковано вражескими войсками раньше", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за этого оно было отключено от энергосистемы. Остановка предприятия привела к ограничению энерго- и теплоснабжения в регионе. В компании объяснили, что в результате обстрела никто не пострадал.

"В целях безопасности на объекте находятся только критически необходимые сотрудники, другие работают в удаленном режиме", - пояснили в компании.

Также сообщается, что это уже 17 террористическая атака России на энергетические предприятия "ДТЭК Энерго" за последние два месяца.

Напомним, в понедельник, 5 декабря, в результате очередного российского массированного удара по Украине есть попадание по энергетическим объектам.

С октября в результате ракетных ударов России по объектам энергетики погибли три работника ДТЭК. Еще 22 энергетики получили ранения.

В четверг, 1 декабря, российские войска произвели очередной обстрел энергетических предприятий "ДТЭК Энерго". Двое работников получили ранения.

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