Росія сьогодні обстріляла підприємства ДТЕК: двоє працівників поранені
У четвер, 1 грудня, російські війська здійснили черговий обстріл енергетичних підприємств "ДТЕК Енерго". Двоє працівників отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.
"Внаслідок ворожої атаки поранено двоє енергетиків. Їм було оперативно надано необхідну допомогу та доставлено до лікарні. Загрози життю немає", - йдеться в повідомленні.
Як додають в компанії, за останні два місяці енергетичні підприємства "ДТЕК Енерго" зазнали вже 16 терористичних атак Росії.
"Внаслідок них 24 енергетики зазнали поранень, 3 загинули. Також були постраждалі серед рятувальників та працівників підрядних організацій", - констатують в ДТЕК.
Як повідомлялося, в Україні сьогодні, 1 грудня, по всій країні було оголошено повітряну тривогу. Небезпека з повітря зберігалась у всіх регіонах, окрім окупованого Криму.
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