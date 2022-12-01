Росія сьогодні обстріляла підприємства ДТЕК: двоє працівників поранені

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК .

"Внаслідок ворожої атаки поранено двоє енергетиків. Їм було оперативно надано необхідну допомогу та доставлено до лікарні. Загрози життю немає", - йдеться в повідомленні.

Як додають в компанії, за останні два місяці енергетичні підприємства "ДТЕК Енерго" зазнали вже 16 терористичних атак Росії.

"Внаслідок них 24 енергетики зазнали поранень, 3 загинули. Також були постраждалі серед рятувальників та працівників підрядних організацій", - констатують в ДТЕК.