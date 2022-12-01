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Росія сьогодні обстріляла підприємства ДТЕК: двоє працівників поранені

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Україна, Четвер 01 грудня 2022 16:02
Росія сьогодні обстріляла підприємства ДТЕК: двоє працівників поранені Фото: Росія сьогодні обстріляла підприємства ДТЕК (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 1 грудня, російські війська здійснили черговий обстріл енергетичних підприємств "ДТЕК Енерго". Двоє працівників отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

"Внаслідок ворожої атаки поранено двоє енергетиків. Їм було оперативно надано необхідну допомогу та доставлено до лікарні. Загрози життю немає", - йдеться в повідомленні.

Як додають в компанії, за останні два місяці енергетичні підприємства "ДТЕК Енерго" зазнали вже 16 терористичних атак Росії.

"Внаслідок них 24 енергетики зазнали поранень, 3 загинули. Також були постраждалі серед рятувальників та працівників підрядних організацій", - констатують в ДТЕК.

Як повідомлялося, в Україні сьогодні, 1 грудня, по всій країні було оголошено повітряну тривогу. Небезпека з повітря зберігалась у всіх регіонах, окрім окупованого Криму.

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