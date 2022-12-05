Окупанти вдарили по енергооб'єктах України

У понеділок, 5 грудня, внаслідок чергового російського масованого удару по Україні є влучання по енергетичних об'єктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Facebook .

"Повітряна тривога триває, Україна переживає восьму масовану ракетну атаку країни-терориста. На жаль, вже є влучання по об'єктах енергетичної інфраструктури та пов'язані з цим аварійні відключення світла", - заявляють у компанії.

Там також зазначають, що диспетчери працюють над утриманням балансу в енергосистемі.