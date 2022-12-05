ua ru
Пн, 05 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти вдарили по енергооб'єктах України

Новость на русском →
Понеділок 05 грудня 2022 15:39
Окупанти вдарили по енергооб'єктах України Ілюстративне фото: окупанти вдарили по енергооб'єктах України (twitter.com)
Автор: Іван Носальський

У понеділок, 5 грудня, внаслідок чергового російського масованого удару по Україні є влучання по енергетичних об'єктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Facebook.

"Повітряна тривога триває, Україна переживає восьму масовану ракетну атаку країни-терориста. На жаль, вже є влучання по об'єктах енергетичної інфраструктури та пов'язані з цим аварійні відключення світла", - заявляють у компанії.

Там також зазначають, що диспетчери працюють над утриманням балансу в енергосистемі.

Нагадаємо, 5 грудня в Україні почалася масштабна повітряна тривога. У низці областей почали працювати системи ППО.

Після цього у низці регіонів почалися проблеми з електропостачанням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго вимкнення світла Електроенергія Війна Росії проти України ракетный удар
NEWS
Окупанти завдали нового масованого удару по Україні: всі наслідки атаки
Окупанти завдали нового масованого удару по Україні: всі наслідки атаки
DAILY
Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії