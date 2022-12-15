ua ru
Чт, 15 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Перша ракетка України пробилася у півфінал останнього турніру сезону-2022

Новость на русском →
Лімож, Четвер 15 грудня 2022 17:22
Перша ракетка України пробилася у півфінал останнього турніру сезону-2022 Фото: Ангеліна Калініна вибила першу сіяну Шуай Чжан (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Ангеліна Калініна вийшла в 1/2 фіналу турніру в Ліможі, здолавши китаянку Шуай Чжан у двох сетах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Open de Limoges, 1/4 фіналу

Чжан – Калініна – 0:2 (3:6, 1:6)

У стартовому сеті суперниці йшли рівно, допоки не обмінялися брейками в середині партії. Далі претензії на перемогу заявила українка. Вона взяла гейм на своїй подачі, а потім із третьої спроби реалізувала брейк-пойнт. Затяжний дев'ятий гейм дозволив закрити сет.

Друга партія для Калініної видалася легшою. З брейком у дебюті та впевненою власною подачею українська тенісистка повела 3:1. Перша сіяна на турнірі Чжан опиратися не змогла та віддала їй ще два гейми, програвши другу партію усього за 29 хвилин.

За місце у фіналі Калініна побореться з росіянкою Анною Блінковою. Матч відбудеться 16 грудня. У разі перемоги 25-річна перша ракетка України вперше гратиме у фіналі цьогоріч.

У понеділок Калініна повернулася до топ-50 рейтингу тенісисток-професіоналок. Вона піднялася вгору на шість позицій. В активі українки 1038 очок.

До слова, раніше Вімблдон отримав мільйонний штраф за бан тенісистів із РФ і Білорусі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис
NEWS
"Наступні півроку стануть вирішальними": Зеленський зробив заяву щодо війни
"Наступні півроку стануть вирішальними": Зеленський зробив заяву щодо війни
DAILY
В тилу ворога. Як удари по території Росії можуть змінити хід війни
Юлія Акимовакоресподент В тилу ворога. Як удари по території Росії можуть змінити хід війни