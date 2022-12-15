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Первая ракетка Украины пробилась в полуфинал последнего турнира сезона-2022

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Лимож, Четверг 15 декабря 2022 17:22
Первая ракетка Украины пробилась в полуфинал последнего турнира сезона-2022 Фото: Ангелина Калинина выбила первую сеянную Шуай Чжан (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в 1/2 финала турнира в Лиможе, одолев китаянку Шуай Чжан в двух сетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Open de Limoges, 1/4 финала

Чжан – Калинина – 0:2 (3:6, 1:6)

В стартовом сете соперницы шли ровно, пока не обменялись брейками в середине партии. Дальше претензии на победу заявила украинка. Она взяла гейм на своей подаче, а затем с третьей попытки реализовала брейк-пойнт. Затяжной девятый гейм разрешил закрыть сет.

Вторая партия для Калининой оказалась более легкой. С брейком в дебюте и с уверенной собственной подачей украинская теннисистка повела 3:1. Первая сеянная на турнире Чжан сопротивляться не смогла и отдала ей еще два гейма, проиграв вторую партию всего за 29 минут.

За место в финале Калинина сразится с россиянкой Анной Блинковой. Матч состоится 16 декабря. В случае победы 25-летняя первая ракетка Украины впервые сыграет в финале в этом году.

В понедельник Калинина вернулась в топ-50 рейтинга теннисисток-профессионалок. Она поднялась вверх на шесть позиций. В активе украинки 1038 очков.

К слову, ранее Уимблдон получил миллионный штраф за бан теннисистов из РФ и Беларуси.

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