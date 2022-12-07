Вімблдонський турнір отримав нечуваний штраф за бан тенісистів із РФ і Білорусі

Британська Асоціація лаун-тенісу дізналася покарання від Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP) за рішення не допускати білоруських і російських спортсменів на Вімблдон через повномасштабну агресію проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail .

Організатор Вімблдонського турніру оштрафований на 1 млн доларів. Перед рішенням ATP аналогічний "рахунок" британцям виставила Жіноча тенісна асоціація (WTA). Обидві організації також погрожували Асоціації лаун-тенісу (LTA) виключенням зі своїх лав.

"LTA глибоко розчарована таким підсумком. ATP у своєму висновку не визнала винятковість створених вторгненням Росії до України обставин, або реакції міжнародної спортивної спільноти та уряду Сполученого Королівства на це вторгнення. Вочевидь, ATP вважає справу прямим порушенням своїх правил, демонструючи дивовижний брак співчуття до ситуації в Україні", – заявили в асоціації.

Асоціація лаун-тенісу продовжить працювати над документами і, ймовірно, подасть апеляцію на рішення Асоціації тенісистів-професіоналів, як вчинила і з рішенням WTA. Водночас британська асоціація анонсувала скорочення видатків на "челенджери" в 2023 році через штраф.

Найстаріший турнір "Великого шолому" анонсував відсторонення росіян і білорусів від участі ще в квітні. У відповідь ATP і WTA позбавили змагання рейтингових очок у 2022 році. Переможцями турніру в жіночому та чоловічому розрядах стали Єлена Рибакіна (Казахстан) і серб Новак Джоковіч.