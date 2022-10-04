Перша ракетка світу не виграв жодного сету вперше за 11 місяців

Найсильніший тенісист планети Карлос Алькарас перервав свою серію без "сухих" поразок, що тривала майже рік, невдачею проти бельгійця Давіда Гоффена на турнірі в Казахстані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Astana Open-2022, 1-й раунд

Алькарас – Гоффен – 0:2 (5:7, 3:6)

Перший номер рейтингу ATP програв опоненту в двох сетах. Перша партія тривала рівно годину. Алькарас і Гоффен грали на рівних і після двох брейків у кожного вийшли на фінальний відрізок за рахунку 5:5. Та тут бельгійський тенісист виграв "під нуль" свою подачу, а потім узяв і гейм на подачі іспанця.

Другий сет став простішим випробуванням для Гоффена. З брейком він повів 3:0, а потім – і 5:1. Ще два гейми 66-й номер чоловічої класифікації віддав Алькарасу, та на більше сенсацію сезону не вистачило.

Як наслідок, перша ракетка світу вперше за 62 матчі не взяв жодного сету. Востаннє юний піренеєць програв "усуху" ще в листопаді 2021-го. Тоді він у двох партіях поступився французу Юго Гастону в Парижі. Розчарований Алькарас навіть відмовився від післяматчевої прес-конференції.

У вересні після несподіваної перемоги на Відкритому чемпіонаті США-2022 іспанський тенісист став лідером класифікації тенісистів-професіоналів у 19 років. У фіналі US Open він здолав Каспера Рууда.