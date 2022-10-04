Первая ракетка мира не выиграл ни одного сета впервые за 11 месяцев
Сильнейший теннисист планеты Карлос Алькарас прервал свою серию без "сухих" поражений, продолжавшуюся почти год, неудачей против бельгийца Давида Гоффена на турнире в Казахстане.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Astana Open-2022, 1-й раунд
Алькарас – Гоффен – 0:2 (5:7, 3:6)
Первый номер рейтинга ATP проиграл оппоненту в двух сетах. Первая партия длилась ровно час. Алькарас и Гоффен играли на равных и после двух брейков у каждого вышли на финальный отрезок при счете 5:5. Но здесь бельгийский теннисист выиграл "под ноль" свою подачу, а затем взял и гейм на подаче испанца.
Второй сет стал более простым испытанием для Гоффена. С брейком он повел 3:0, а затем – и 5:1. Еще два гейма 66-й номер мужской классификации отдал Алькарасу, но на большее сенсация сезона замахнуться не смог.
Как следствие, первая ракетка мира впервые за 62 матча не взял ни одного сета. В последний раз юный пиренеец проиграл "всухую" еще в ноябре 2021-го. Тогда он в двух партиях уступил французу Юго Гастону в Париже. Разочарованный Алькарас даже отказался от послематчевой пресс-конференции.
В сентябре после неожиданной победы на Открытом чемпионате США-2022 испанский теннисист стал лидером классификации теннисистов-профессионалов в 19 лет. В финале US Open он одолел Каспера Рууда.
К слову, ранее собрали главные факты взлета Алькараса на вершину рейтинга ATP.
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