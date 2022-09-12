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Алькарас сенсационно выиграл US Open и стал первой ракеткой мира в 19 лет

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Нью-Йорк, Понедельник 12 сентября 2022 09:17
Алькарас сенсационно выиграл US Open и стал первой ракеткой мира в 19 лет Фото: Карлос Алькарас с первым "Большим шлемом" (facebook.com/usopentennis)
Автор: Антон Федорцив

Победой Карлоса Алькараса над Каспером Руудом в четырех сетах завершился финальный матч Открытого чемпионата США-2022.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

US Open, мужчины, финал

Рууд – Алькарас – 1:3 (4:6, 6:2, 6:7, 3:6)

В стартовом сете претенденты на лидерство в рейтинге ATP пытались не отпускать друг друга. И Рууд, и Алькарас взяли свои первые подачи, далее промах допустил норвежец. Он позволил испанцу оформить брейк в третьем гейме, а до конца партии отыграть отставание так и не смог.

Вполне реабилитировался Рууд во втором сете. Он воспользовался ошибками Алькараса (10 непринужденных, 2 двойных) и сломал сопротивление оппонента за 40 минут. К тому же финальный гейм норвежский теннисист выиграл на подаче испанца.

В третьем сете Алькарас сразу заявил претензии на успех, оформив брейк в стартовом гейме. Правда, потом подачу молодого испанца взял и Рууд. Далее теннисисты сосредоточились на собственных подачах и довели дело до тай-брейка. Там Алькарас просто смял соперника – три брейка и 7:1 в итоге.

Такая победа придала испанцу незаурядную уверенность. Четвертый сет он провел сверхмощно. В частности, Алькарас оформил 8 эйсов, а в середине партии оформил брейк. После этого довести сет, а с ним и матч до победы было несложно. Рууд пытался сражаться, но со второй попытки 19-летний теннисист реализовал матч-пойнт.

Для Карлоса Алькараса этот триумф стал первым на турнирах "Большого шлема" в карьере. Благодаря победе в Штатах, он также впервые возглавил классификацию мужчин-профессионалов. В 19 лет 4 месяца и 6 дней испанец стал самой молодой первой ракеткой мира в истории.

К слову, накануне Свентек впервые в карьере победила на US Open.

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