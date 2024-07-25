Перша ракетка світу пропустить Олімпіаду-2024: відома причина

Перший номер рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP) Яннік Зіннер вирішив не їхати на Олімпійські ігри через проблеми зі здоров'ям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram спортсмена .

22-річний італієць втратив можливість дебютувати на літніх Іграх. Після погіршення самопочуття тенісиста лікарі виявили в нього тонзиліт – запалення піднебінних мигдаликів.

"Пропустити Ігри – величезне розчарування, бо це була одна з моїх головних цілей на цей сезон. Я не міг дочекатися честі представляти свою країну на цьому дуже важливому заході. Успіху всім італійським спортсменам, за яких я вболіватиму вдома. Вперед, Італіє!" – написав Зіннер.

Першим номером посіву на Олімпіаді-2024 буде серб Новак Джоковіч. Другий та третій номери отримали іспанський тенісист Карлос Алькарас і німець Алекс Звєрєв. Норвежець Хольгер Руне теж потрапив до списку сіяних, але відмовився від участі через травму руки.

Хто такий Яннік Зіннер

Уродженець області Трентіно-Південний Тіроль. Виріс у німецькомовному середовищі, а впевнено заговорив італійською після переїзду в Лігурію у 13 років. У дорослий тур потрапив у 2018 році.

У перший ешелон чоловічого тенісу ввірвався у 2022-му, коли дійшов до чвертьфіналу US Open. Наступного року пробився до півфіналу Вімблдонського турніру та фіналу ATP Finals, а на початку 2024 року тріумфував на Australian Open. Після 1/2 фіналу "Ролан Гарроса" цьогоріч став першою ракеткою світу.

У складі збірної Італії виграв Кубок Девіса-2023. Загалом здобув 14 титулів ATP. Поза кортом цікавиться Формулою-1 і футболом ("Мілан").