Перша ракетка світу пропустить Australian Open: що трапилося

19-річний тенісист знявся з Australian Open-2023. Іспанець зіткнувся з проблемами зі здоров'ям. Травма завадить виступу на мейджорі.

"Коли я перебував на піку під час передсезонної підготовки, я травмувався через невимушений, неприродний рух на тренуванні. Цього разу це напівперетинковий м'яз правої ноги. Я так важко працював, щоб вийти на найкращий рівень до Австралії, але, на жаль, не зможу зіграти на турнірі в Куйонзі чи Australian Open", – заявив Алькарас.

Іспанський тенісист не виходив на корт із 4 листопада та пропустив Підсумковий турнір ATP. За його відсутності перший номер посіву в Мельбурні відійде досвідченому співвітчизнику Рафаелю Надалю. Мейджор розпочнеться 16 січня.

Карлос Алькарас увірвався в тенісну еліту на US Open-2022. Піренеєць сенсаційно тріумфував на кортах Нью-Йорка та очолив світовий рейтинг. Найкращий результат на Australian Open – 3-й раунд торік.