UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Перша ракетка світу пропустить Australian Open: що трапилося

Фото: Карлос Алькарас (праворуч) на кортах Мельбурна цьогоріч не виступить (facebook.com/usopentennis)
Автор: Антон Федорців

Лідер світового рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP) Карлос Алькарас змушений пропустити перший у 2023 році турнір "Великого шолома" – Відкритий чемпіонат Австралії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter спортсмена.

19-річний тенісист знявся з Australian Open-2023. Іспанець зіткнувся з проблемами зі здоров'ям. Травма завадить виступу на мейджорі.

"Коли я перебував на піку під час передсезонної підготовки, я травмувався через невимушений, неприродний рух на тренуванні. Цього разу це напівперетинковий м'яз правої ноги. Я так важко працював, щоб вийти на найкращий рівень до Австралії, але, на жаль, не зможу зіграти на турнірі в Куйонзі чи Australian Open", – заявив Алькарас.

Іспанський тенісист не виходив на корт із 4 листопада та пропустив Підсумковий турнір ATP. За його відсутності перший номер посіву в Мельбурні відійде досвідченому співвітчизнику Рафаелю Надалю. Мейджор розпочнеться 16 січня.

Карлос Алькарас увірвався в тенісну еліту на US Open-2022. Піренеєць сенсаційно тріумфував на кортах Нью-Йорка та очолив світовий рейтинг. Найкращий результат на Australian Open – 3-й раунд торік.

До слова, раніше склали нестандартні прогнози у спорті на 2023 рік.

Нагадаємо, минулого тижня підготували дайджест головних спортивних подій 2022 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Australian OpenТеннис