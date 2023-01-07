Первая ракетка мира пропустит Australian Open: что случилось

19-летний теннисист снялся с Australian Open-2023. Испанец столкнулся с проблемами со здоровьем. Травма помешает выступлению на мэйджоре.

"Когда я находился на пике во время предсезонной подготовки, я травмировался из-за непринужденного, неестественного движения на тренировке. В этот раз это полуперепончатая мышца правой ноги. Я так тяжело работал, чтобы выйти на лучший уровень к Австралии, но, к сожалению, не смогу сыграть на турнире в Куйонге или Australian Open", – заявил Алькарас.

Испанский теннисист не выходил на корт с 4 ноября и пропустил Итоговый турнир ATP. В его отсутствие первый номер посева в Мельбурне отойдет опытному соотечественнику Рафаэлю Надалю. Мэйджор начнется 16 января.

Карлос Алькарас ворвался в теннисную элиту на US Open-2022. Пиренеец сенсационно триумфовал на кортах Нью-Йорка и возглавил мировой рейтинг. Лучший результат на Australian Open – 3-й раунд в прошлом году.