Перша партія вже готова: Україні передають нові безпілотники Linza

Перехід до серійного випуску

Спільне німецько-українське підприємство Quantum Frontline Industries завершило виробництво першої партії дронів, які будуть передані українським військовим.

У компанії зазначають, що цей етап свідчить про завершення налаштування виробничих процесів і початок стабільного серійного випуску в рамках двосторонньої співпраці.

Плани щодо збільшення виробництва

Після запуску виробництва підприємство має намір поступово розширювати потужності та прискорювати темпи поставок протягом року.

Керівництво наголошує, що ключовими завданнями залишаються збільшення обсягів випуску, стабілізація всіх процесів і забезпечення безперервних поставок з урахуванням актуальних потреб.

Орієнтація на потреби армії

Директор з розвитку бізнесу Frontline Robotics Микита Рожков зазначив, що компанія зосереджена на забезпеченні українських військових тактичними безпілотниками, а також на формуванні стійких і передбачуваних поставок.

Що відомо про дрони Linza

Безпілотні системи Linza, розроблені Frontline Robotics і перевірені в бойових умовах, виробляються в рамках ініціативи Build with Ukraine.

Вона об'єднує українські технологічні рішення з німецькими промисловими можливостями, що дає змогу забезпечити масштабоване виробництво для потреб ЗСУ.