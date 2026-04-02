Перша партія вже готова: Україні передають нові безпілотники Linza

Керуючий директор Quantum Frontline Industries Маттіас Лена заявив, що компанія завершила випуск першої партії безпілотників для ЗСУ і переходить до нарощування серійного виробництва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Defender Media.
Спільне німецько-українське підприємство Quantum Frontline Industries завершило виробництво першої партії дронів, які будуть передані українським військовим.
У компанії зазначають, що цей етап свідчить про завершення налаштування виробничих процесів і початок стабільного серійного випуску в рамках двосторонньої співпраці.
Після запуску виробництва підприємство має намір поступово розширювати потужності та прискорювати темпи поставок протягом року.
Керівництво наголошує, що ключовими завданнями залишаються збільшення обсягів випуску, стабілізація всіх процесів і забезпечення безперервних поставок з урахуванням актуальних потреб.
Директор з розвитку бізнесу Frontline Robotics Микита Рожков зазначив, що компанія зосереджена на забезпеченні українських військових тактичними безпілотниками, а також на формуванні стійких і передбачуваних поставок.
Безпілотні системи Linza, розроблені Frontline Robotics і перевірені в бойових умовах, виробляються в рамках ініціативи Build with Ukraine.
Вона об'єднує українські технологічні рішення з німецькими промисловими можливостями, що дає змогу забезпечити масштабоване виробництво для потреб ЗСУ.
Нагадуємо, що кластер Brave1 повідомив, що було проведено тестування нового покоління дронів-бомберів, наголосивши на їхніх удосконалених характеристиках, стійкому захисті каналів зв'язку та можливості дистанційного керування з безпечної відстані.
Зазначимо, що в Terra Drone Corporation повідомили про підписання стратегічної угоди з українською компанією Amazing Drones, яка займається розробкою дронів-перехоплювачів.