Война в Украине

Первая партия уже готова: Украине передают новые беспилотники Linza

01:30 02.04.2026 Чт
2 мин
Системы беспилотников Linza уже прошли проверку в боевых условиях
aimg Анастасия Никончук
Фото: дрон (GettyImages)

Управляющий директор Quantum Frontline Industries Маттиас Лена заявил, что компания завершила выпуск первой партии беспилотников для ВСУ и переходит к наращиванию серийного производства.

Переход к серийному выпуску

Совместное немецко-украинское предприятие Quantum Frontline Industries завершило производство первой партии дронов, которые будут переданы украинским военным.

В компании отмечают, что этот этап свидетельствует о завершении настройки производственных процессов и начале стабильного серийного выпуска в рамках двустороннего сотрудничества.

Планы по увеличению производства

После запуска производства предприятие намерено постепенно расширять мощности и ускорять темпы поставок в течение года.

Руководство подчеркивает, что ключевыми задачами остаются увеличение объемов выпуска, стабилизация всех процессов и обеспечение непрерывных поставок с учетом актуальных потребностей.

Ориентация на потребности армии

Директор по развитию бизнеса Frontline Robotics Никита Рожков отметил, что компания сосредоточена на обеспечении украинских военных тактическими беспилотниками, а также на формировании устойчивых и предсказуемых поставок.

Что известно о дронах Linza

Беспилотные системы Linza, разработанные Frontline Robotics и проверенные в боевых условиях, производятся в рамках инициативы Build with Ukraine.

Она объединяет украинские технологические решения с немецкими промышленными возможностями, что позволяет обеспечить масштабируемое производство для нужд ВСУ.

Напоминаем, что кластер Brave1 сообщил, что было проведено тестирование нового поколения дронов-бомберов, подчеркнув их усовершенствованные характеристики, устойчивую защиту каналов связи и возможность дистанционного управления с безопасного расстояния.

Отметим, что в Terra Drone Corporation сообщили о подписании стратегического соглашения с украинской компанией Amazing Drones, которая занимается разработкой дронов-перехватчиков.

