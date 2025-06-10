Перша новинка літнього графіку: УЗ запускає важливий поїзд, який з'єднає 9 областей

Національний перевізник "Укрзалізниця" повідомив про першу новинку літнього графіку 2025 року. Йдеться про маршрут, який матиме важливе гуманітарне, соціальне та стратегічне значення, охоплюючи при цьому 9 областей України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Згідно з інформацією акціонерного товариства, вже наприкінці цього місяця на маршрут вийде новий поїзд №228/227 "Івано-Франківськ - Краматорськ".
Наголошується, що він матиме важливе гуманітарне, соціальне та стратегічне значення, адже забезпечить нові можливості для:
Українцям пояснили, що новий маршрут значно полегшить дорогу:
Перші рейси нового поїзда "Укрзалізниці" заплановані на такі дати:
В його складі курсуватимуть плацкартні, купейні вагони, а також вагони СВ.
"Маршрут поїзда охоплюватиме 9 областей України, а його протяжність становитиме 1358 км. Це буде один із найдовших рейсів сучасної "Укрзалізниці", який прокладає шлях через усю країну - від Прикарпаття до Донбасу", - наголосили у компанії.
В УЗ повідомили, що розклад руху нового поїзда буде таким:
Зазначається, що в цілому поїзд курсуватиме через:
Уточнюється, що по прибуттю до Івано-Франківська пасажири з Донеччини зможуть легко дістатися інших міст Прикарпаття, зокрема:
В "Укрзалізниці" повідомили, що продаж квитків стартуватиме за 20 діб до дати відправлення поїзда - одночасно:
"Укрзалізниця продовжує забезпечувати мобільність українців, а повний перелік літніх оновлень опублікуємо окремо, слідкуйте за офіційними каналами УЗ", - підсумували у компанії.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що змінилось у поїздах УЗ напередодні спекотного літнього сезону та як знайти вагон з кондиціонером.
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