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Первая новинка летнего графика: УЗ запускает важный поезд, который соединит 9 областей

УЗ запускает новый поезд, маршрут которого будет охватывать 9 областей Украины (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ирина Костенко

Национальный перевозчик "Укрзализныця" сообщил о первой новинке летнего графика 2025 года. Речь идет о маршруте, который будет иметь важное гуманитарное, социальное и стратегическое значение, охватывая при этом 9 областей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Какой поезд запускает УЗ и чем он важен

Согласно информации акционерного общества, уже в конце этого месяца на маршрут выйдет новый поезд №228/227 "Ивано-Франковск - Краматорск".

Отмечается, что он будет иметь важное гуманитарное, социальное и стратегическое значение, ведь обеспечит новые возможности для:

  • путешествий;
  • реабилитации;
  • оздоровления;
  • встреч с родными.

Украинцам объяснили, что новый маршрут значительно облегчит дорогу:

  • защитникам Украины, которые направляются на ротацию или на отдых;
  • внутренне перемещенным лицам, которые временно проживают в других регионах, посещают родственников или наведываются домой;
  • родным защитников, которые хотят приехать к ним в Донецкую область;
  • жителям восточных областей в целом - для оздоровления в санаторно-рекреационных зонах Прикарпатья.

Когда запланированы первые рейсы нового поезда

Первые рейсы нового поезда "Укрзализныци" запланированы на такие даты:

  • из Ивано-Франковска - с 29 июня 2025 года и далее через день;
  • из Краматорска - с 30 июня 2025 года и далее через день.

В его составе будут курсировать плацкартные, купейные вагоны, а также вагоны СВ.

"Маршрут поезда будет охватывать 9 областей Украины, а его протяженность составит 1358 км. Это будет один из самых длинных рейсов современной "Укрзализныци", который прокладывает путь через всю страну - от Прикарпатья до Донбасса", - отметили в компании.

Что известно о расписании движения поезда и остановках

В УЗ сообщили, что расписание движения нового поезда будет таким:

  • отправление из Ивано-Франковска - в 21:52, прибытие в Славянск - в 18:05 следующего дня, в Краматорск - в 18:28.
  • отправление из Краматорска - в 19:20, из Славянска - в 19:40, прибытие в Ивано-Франковск - в 16:45 следующего дня.

Отмечается, что в целом поезд будет курсировать через:

  • Львов;
  • Киев;
  • Гребенку;
  • Лубны;
  • Миргород;
  • Полтаву;
  • Берестин;
  • Лозовую;
  • Близнюки;
  • Барвинково;
  • Славянск.

Уточняется, что по прибытию в Ивано-Франковск пассажиры из Донецкой области смогут легко добраться до других городов Прикарпатья, в частности:

  • до Калуша и Долины (осуществив пересадку на региональный поезд №867 "Коломыя - Рава-Русская");
  • до Коломыи (воспользовавшись пригородным дизель-поездом №6534 "Ивано-Франковск - Коломыя").

Когда стартует продажа билетов на новый поезд УЗ

В "Укрзализныце" сообщили, что продажа билетов будет стартовать за 20 суток до даты отправления поезда - одновременно:

  • в мобильном приложении;
  • на сайте booking.uz.gov.ua;
  • в кассах вокзалов.

"Укрзализныця продолжает обеспечивать мобильность украинцев, а полный перечень летних обновлений опубликуем отдельно, следите за официальными каналами УЗ", - подытожили в компании.

Напомним, ранее мы рассказывали, что изменилось в поездах УЗ накануне жаркого летнего сезона и как найти вагон с кондиционером.

Читайте также о скидках и льготах от "Укрзализныци" - как можно экономить на билетах во время путешествий.

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