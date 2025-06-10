Первая новинка летнего графика: УЗ запускает важный поезд, который соединит 9 областей

Национальный перевозчик "Укрзализныця" сообщил о первой новинке летнего графика 2025 года. Речь идет о маршруте, который будет иметь важное гуманитарное, социальное и стратегическое значение, охватывая при этом 9 областей Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
Согласно информации акционерного общества, уже в конце этого месяца на маршрут выйдет новый поезд №228/227 "Ивано-Франковск - Краматорск".
Отмечается, что он будет иметь важное гуманитарное, социальное и стратегическое значение, ведь обеспечит новые возможности для:
Украинцам объяснили, что новый маршрут значительно облегчит дорогу:
Первые рейсы нового поезда "Укрзализныци" запланированы на такие даты:
В его составе будут курсировать плацкартные, купейные вагоны, а также вагоны СВ.
"Маршрут поезда будет охватывать 9 областей Украины, а его протяженность составит 1358 км. Это будет один из самых длинных рейсов современной "Укрзализныци", который прокладывает путь через всю страну - от Прикарпатья до Донбасса", - отметили в компании.
В УЗ сообщили, что расписание движения нового поезда будет таким:
Отмечается, что в целом поезд будет курсировать через:
Уточняется, что по прибытию в Ивано-Франковск пассажиры из Донецкой области смогут легко добраться до других городов Прикарпатья, в частности:
В "Укрзализныце" сообщили, что продажа билетов будет стартовать за 20 суток до даты отправления поезда - одновременно:
"Укрзализныця продолжает обеспечивать мобильность украинцев, а полный перечень летних обновлений опубликуем отдельно, следите за официальными каналами УЗ", - подытожили в компании.
Напомним, ранее мы рассказывали, что изменилось в поездах УЗ накануне жаркого летнего сезона и как найти вагон с кондиционером.
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