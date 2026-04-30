У Пермі вибухнув четвертий резервуар з нафтою, оголошено про евакуацію (відео)

Що уражено

Під удар потрапив НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" - один з найбільших нафтопереробних заводів Росії потужністю близько 13 мільйонів тонн нафти на рік. Завод постачає паливо як цивільному сектору, так і російській армії. Розташований на відстані більш ніж за 1500 км від України.

Безпілотники уразили установку АВТ-4 - ключовий вузол первинної переробки нафти.

Пожежа перекинулася з однієї колони на іншу. Ураження обох фактично повністю виводить установку з ладу.

За даними СБУ, українські безпілотники вдруге вдарили по лінійній виробничо-диспетчерській станції "Пермь", яка подає нафту на завод. Перший удар по ній стався ще вчора - сьогодні там спалахнули нові осередки пожежі.

"Ворог має усвідомити просту річ: у нього більше немає "безпечного тилу". Віддаленість більше не гарантує захисту - кожен регіон, де підприємства працюють на війну проти України, є досяжним", - йдеться в заяві відомства.

Фото: підтверджено урадення "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" (t.me/kiber_boroshno)

Аналітики "Кіберборошна", які відстежують відкриті джерела, верифікували удар. За їхніми даними, безпілотник "Лютий" влучив безпосередньо у вакуумну колону установки АВТ-4, після чого вогонь перекинувся на атмосферну ректифікаційну колону.

Губернатор Пермського краю Дмитро Махонін визнав атаку, але применшив її масштаб.

"Сьогодні на одну з промислових ділянок Пермського краю здійснив наліт ворожий безпілотник. Працівники перебувають у захисних спорудах. Постраждалих та значних руйнувань немає. Життя та здоров'ю мешканців нічого не загрожує. Загрози хімічної небезпеки немає", - пише він.

Тим часом на відео з місця подій, яке поширюється в соцмережах, видно сильні пожежі та чути оголошення про евакуацію.