У Пермі горить один з найбільших НПЗ Росії після атаки дронів (відео)

Губернатор регіону підтвердив пожежі на промислових територіях міста.

Нагадаємо, ще раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді, відомий за позивним "Мадяр", розповідав, що з початку 2026 року підрозділи СБС уразили низку нафтопереробних заводів у Рязані, Ярославлі, Туапсе, Саратові та Волгограді.

Тоді йшлося про сотні уражених військових і енергетичних об'єктів у тилу Росії.