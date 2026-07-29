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В Перми горит один из крупнейших НПЗ России после атаки дронов (видео)

10:51 29.07.2026 Ср
2 мин
Проектная мощность завода - более 13 млн тонн нефти в год
aimg Елена Чупровская
Фото: в Перми возник большой пожар (t.me mchs_official)

В российской Перми вспыхнул масштабный пожар на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы и сообщения очевидцев в соцсетях.

Что известно о пожаре

По имеющейся информации, огнем охвачен завод "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез". Это один из самых крупных нефтеперерабатывающих заводов России.

Пользователи соцсетей пишут, что пожар возник по прилету по территории предприятия.

Официального подтверждения власти или компании пока нет.

Что известно о заводе в Перми

"ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Завод перерабатывает нефть и производит широкий ассортимент нефтепродуктов.

Пока неизвестно, насколько серьезные повреждения получило предприятие.

Атаки на нефтеперерабатывающие заводы России - что предшествовало

Между тем, утром 29 июля дроны массово атаковали российскую Рязань, где вспыхнули состав маркетплейса Wildberries и местный нефтеперерабатывающий завод .

Губернатор региона подтвердил пожар на промышленных территориях города.

Напомним, еще ранее командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, известный по позывному "Мадяру", рассказывал, что с начала 2026 года подразделения СБС поразили ряд нефтеперерабатывающих заводов в Рязани, Ярославле, Туапсе, Саратове и Волгограде .

Тогда речь шла о сотнях пораженных военных и энергетических объектов в тылу России.

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