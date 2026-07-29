В Перми горит один из крупнейших НПЗ России после атаки дронов (видео)

Губернатор региона подтвердил пожар на промышленных территориях города.

Напомним, еще ранее командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, известный по позывному "Мадяру", рассказывал, что с начала 2026 года подразделения СБС поразили ряд нефтеперерабатывающих заводов в Рязани, Ярославле, Туапсе, Саратове и Волгограде .

Тогда речь шла о сотнях пораженных военных и энергетических объектов в тылу России.