У Пермі горить один з найбільших НПЗ Росії після атаки дронів (відео)
У російській Пермі спалахнула масштабна пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали та повідомлення очевидців у соцмережах.
Що відомо про пожежу
За наявною інформацією, вогнем охоплено завод "ЛУКОЙЛ-Пермнафтооргсинтез". Це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії.
Користувачі соцмереж пишуть, що пожежа виникла після "прильоту" по території підприємства.
Офіційного підтвердження від влади чи компанії поки немає.
Що відомо про завод у Пермі
"ЛУКОЙЛ-Пермнафтооргсинтез" входить до числа найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Завод переробляє нафту та випускає широкий асортимент нафтопродуктів.
Наразі невідомо, наскільки серйозних пошкоджень зазнало підприємство.
Атаки на нафтопереробні заводи Росії - що передувало
Тим часом вранці 29 липня дрони масово атакували російську Рязань, де спалахнули склад маркетплейсу Wildberries та місцевий нафтопереробний завод.
Губернатор регіону підтвердив пожежі на промислових територіях міста.
Нагадаємо, ще раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді, відомий за позивним "Мадяр", розповідав, що з початку 2026 року підрозділи СБС уразили низку нафтопереробних заводів у Рязані, Ярославлі, Туапсе, Саратові та Волгограді.
Тоді йшлося про сотні уражених військових і енергетичних об'єктів у тилу Росії.