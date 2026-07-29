В Перми горит один из крупнейших НПЗ России после атаки дронов (видео)
В российской Перми вспыхнул масштабный пожар на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы и сообщения очевидцев в соцсетях.
Что известно о пожаре
По имеющейся информации, огнем охвачен завод "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез". Это один из самых крупных нефтеперерабатывающих заводов России.
Пользователи соцсетей пишут, что пожар возник по прилету по территории предприятия.
Официального подтверждения власти или компании пока нет.
Что известно о заводе в Перми
"ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Завод перерабатывает нефть и производит широкий ассортимент нефтепродуктов.
Пока неизвестно, насколько серьезные повреждения получило предприятие.
Атаки на нефтеперерабатывающие заводы России - что предшествовало
Между тем, утром 29 июля дроны массово атаковали российскую Рязань, где вспыхнули состав маркетплейса Wildberries и местный нефтеперерабатывающий завод .
Губернатор региона подтвердил пожар на промышленных территориях города.
Напомним, еще ранее командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, известный по позывному "Мадяру", рассказывал, что с начала 2026 года подразделения СБС поразили ряд нефтеперерабатывающих заводов в Рязани, Ярославле, Туапсе, Саратове и Волгограде .
Тогда речь шла о сотнях пораженных военных и энергетических объектов в тылу России.