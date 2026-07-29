В Перми горит один из крупнейших НПЗ России после атаки дронов (видео)

В российской Перми вспыхнул масштабный пожар на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы и сообщения очевидцев в соцсетях.

Между тем, утром 29 июля дроны массово атаковали российскую Рязань, где вспыхнули состав маркетплейса Wildberries и местный нефтеперерабатывающий завод .

"ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Завод перерабатывает нефть и производит широкий ассортимент нефтепродуктов.

Официального подтверждения власти или компании пока нет.

Пользователи соцсетей пишут, что пожар возник по прилету по территории предприятия.

По имеющейся информации, огнем охвачен завод "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез". Это один из самых крупных нефтеперерабатывающих заводов России.

Губернатор региона подтвердил пожар на промышленных территориях города.

Напомним, еще ранее командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, известный по позывному "Мадяру", рассказывал, что с начала 2026 года подразделения СБС поразили ряд нефтеперерабатывающих заводов в Рязани, Ярославле, Туапсе, Саратове и Волгограде .

Тогда речь шла о сотнях пораженных военных и энергетических объектов в тылу России.