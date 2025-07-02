ua en ru
Ср, 02 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Пережили підрив Каховської ГЕС і переслідування: з окупації повернули групу підлітків

Середа 02 липня 2025 19:54
UA EN RU
Пережили підрив Каховської ГЕС і переслідування: з окупації повернули групу підлітків Ілюстративне фото: у Кабміні визнали демографічну кризу в Україні (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Україну з тимчасово окупованих територій вдалось повернути ще одну групу підлітків.

Як повідомляє РБК-Україна, про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав у Telegram.

Як повідомив Єрмак, в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще одну групу підлітків, які перебували на тимчасово окупованій території.

Останні три роки вони жили під тиском - без доступу до української освіти, під загрозою мобілізації, обшуків, цькування за проукраїнську позицію.

Серед повернених - дівчина, якій погрожували розправою за відмову носити символіку РФ, хлопець, якого бабуся ховала вдома, щоб не віддати в російську школу, та дитина, що пережила підрив Каховської ГЕС і неодноразові допити на шляху додому. Наразі діти перебувають у безпеці.

"Дякую команді Save Ukraine та всім партнерам, які допомогли врятувати наших дітей. Виконуємо завдання Президента - повернути всіх українських дітей", - додав Єрмак.

Викрадення Росією українських дітей

За попередніми даними, з початку повномасштабної війни загарбники депортували в Росію з тимчасово окупованих територій 19 500 українських дітей. Підрахунки приблизні, реальна кількість викрадених дітей може бути більшою. Натомість додому вдалося повернути лише понад тисячу дітей.

При цьому нещодавно в рамках домовленостей про обміни полоненими, Кремль пропонував обмінювати українських дітей на російських військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини
Лукашенка спіймали на вкиді: хто стоїть за нібито "змовою з Келлогом"
Лукашенка спіймали на вкиді: хто стоїть за нібито "змовою з Келлогом"
Аналітика
Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду