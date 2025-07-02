Пережили підрив Каховської ГЕС і переслідування: з окупації повернули групу підлітків

В Україну з тимчасово окупованих територій вдалось повернути ще одну групу підлітків.

Як повідомляє РБК-Україна, про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав у Telegram.

Як повідомив Єрмак, в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще одну групу підлітків, які перебували на тимчасово окупованій території.

Останні три роки вони жили під тиском - без доступу до української освіти, під загрозою мобілізації, обшуків, цькування за проукраїнську позицію.

Серед повернених - дівчина, якій погрожували розправою за відмову носити символіку РФ, хлопець, якого бабуся ховала вдома, щоб не віддати в російську школу, та дитина, що пережила підрив Каховської ГЕС і неодноразові допити на шляху додому. Наразі діти перебувають у безпеці.

"Дякую команді Save Ukraine та всім партнерам, які допомогли врятувати наших дітей. Виконуємо завдання Президента - повернути всіх українських дітей", - додав Єрмак.