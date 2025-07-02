Пережили подрыв Каховской ГЭС и преследования: из оккупации вернули группу подростков

В Украину с временно оккупированных территорий удалось вернуть еще одну группу подростков.

Как сообщает РБК-Украина, об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал в Telegram.

Как сообщил Ермак, в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть еще одну группу подростков, которые находились на временно оккупированной территории.

Последние три года они жили под давлением - без доступа к украинскому образованию, под угрозой мобилизации, обысков, травли за проукраинскую позицию.

Среди возвращенных - девушка, которой угрожали расправой за отказ носить символику РФ, парень, которого бабушка прятала дома, чтобы не отдать в российскую школу, и ребенок, переживший подрыв Каховской ГЭС и неоднократные допросы на пути домой. Сейчас дети находятся в безопасности.

"Спасибо команде Save Ukraine и всем партнерам, которые помогли спасти наших детей. Выполняем задание Президента - вернуть всех украинских детей", - добавил Ермак.