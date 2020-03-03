В "Слуге народа" считают, что Гончарук подаст заявление об отставке

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Вопрос может быть решен после заседания фракции с участием Зеленского

В "Слуге народа" считают, что премьер-министр Алексей Гончарук подаст заявление об отставке. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил источник в руководстве фракции "Слуга народа".

По словам собеседника агентства, вопрос может быть решен после заседания фракции при участии президента.

"Считаю, что Гончарук подаст заявление об отставке", - сообщил источник.

По словам другого депутата от "Слуги народа" Ирины Верещук, во фракции есть очень много вопросов к Гончаруку. Однако парламент не сможет его уволить, если он сам не подаст заявление.

"Поддержу, если он напишет заявление. Ведь другого способа нет. Если он заявление не пишет, мы не можем его отправить в отставку... Во фракции тоже говорят, что есть много вопросов к господину Гончаруку и они уже перезрели", - заявила Верещук.

Депутат также выразила надежду, что кресло нового главы Кабмина будет занимать профессиональный человек.

"Я еще не знаю (кто может быть премьер-министром, - ред.). Надеюсь, что человек будет специалистом. Нельзя, чтобы человек, который сам себя называет профаном в экономике, пришел и возглавил Кабинет министров. Это человек, который точно должен быть с коммуникативными способностями, которому будут доверять, особенно в регионах ", - добавила Верещук.

Напомним, вчера Алексей Гончарук заявил, что еще не писал заявление об отставке.