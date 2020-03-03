В "Слуге народа" назвали главного кандидата на замену Гончаруку

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Наиболее вероятным кандидатом называют Дениса Шмыгаля

Главным кандидатом на пост премьер-министра Украины вместо Алексея Гончарука является нынешний вице-премьер и министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль. Об этом РБК-Украина сообщили несколько влиятельных источников в "Слуге народа".

По словам одного из источников, назначение Шмыгаля возможно с "испытательным сроком", как это ранее было с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. При этом кандидатуры Сергея Тигипко и Валерия Хорошковского на пост премьера больше не называют.

Кроме того, собеседники утверждают, что в новом Кабмине могут остаться несколько действующих министров, в частности, Михаил Федоров, Дмитрий Дубилет и Арсен Аваков.

Не исключено, что должности смогут сохранить министр образования Анна Новосад и глава Минэкономики Тимофей Милованов. При этом от его ведомства планируют отделить министерство аграрной политики.

По информации РБК-Украина, в "пакете" с министрами рассматривается смена главы Гостаможни и Генеральной прокуратуры.

При этом собеседники не исключают, что переговоры о новом составе Кабмина продолжатся в среду, 4 марта. После заседания фракции с президентом во вторник окончательное решение принято не будет.

Напомним, по состоянию на утро 3 мая в Верховную раду не поступало заявление Гончарука об отставке.

Завтра, 4 марта, пройдет внеочередное заседание Рады, на котором будут проголосованы кадровые изменения в правительстве.