"Переїхали, бо думали, що в селі спокійніше": що відомо про загиблих у Київській області

Масована атака на Україну 22 жовтня

У ніч на 22 жовтня російські війська здійснили масовану атаку на Київ ракетами та дронами. Під ворожим вогнем опинилися кілька районів столиці - зафіксовані влучання у житлові будинки на правому та лівому березі.

Як повідомив глава КМВА Тимур Ткаченко, станом на 14:30 кількість поранених у Києві зросла до 29 осіб, серед них п’ятеро дітей. Усім постраждалим надана медична допомога. За попередніми даними, загинули щонайменше двоє людей.

Через наслідки удару в столиці обмежували рух громадського електротранспорту, частина будинків залишилася без гарячої води.

Президент Володимир Зеленський заявив, що "будь-які розмови Росії про дипломатію не мають сенсу, поки її керівництво не відчує наслідків власної агресії".