Суспільство Освіта Гроші Зміни

"Переїхали, бо думали, що в селі спокійніше": що відомо про загиблих у Київській області

Фото: У Київській області внаслідок російського удару загинула жінка і двоє дітей (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У ніч на 22 жовтня російські війська завдали удару по Київській області. Внаслідок атаки у Погребах Броварського району загинула молода жінка Антоніна, 1987 року народження, її шестимісячна донька та 12-річна племінниця.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на "Радіо Свобода" та сільського голову у Зазимській сільській раді Віталія Крупенко.

Сусіди розповідають, що пряме влучання в будівлю спричинило пожежу. Місцеві мешканці намагалися допомогти, але постраждалі не вижили.

"Там пряме влучання в будівлю вийшло, одразу почалась пожежа… Я побіг туди. Кричали, питали, чи є хтось живий, але ніхто не відгукувався", - розповів один із мешканців.

Сусіди також розповідають, що загиблі переїхали з Києва, сподіваючись на спокій у селі. Чоловік привіз Антоніну з дитиною до своїх батьків. Родина вважала, що там безпечніше, ніж у столиці.

Масована атака на Україну 22 жовтня

У ніч на 22 жовтня російські війська здійснили масовану атаку на Київ ракетами та дронами. Під ворожим вогнем опинилися кілька районів столиці - зафіксовані влучання у житлові будинки на правому та лівому березі.

Як повідомив глава КМВА Тимур Ткаченко, станом на 14:30 кількість поранених у Києві зросла до 29 осіб, серед них п’ятеро дітей. Усім постраждалим надана медична допомога. За попередніми даними, загинули щонайменше двоє людей.

Через наслідки удару в столиці обмежували рух громадського електротранспорту, частина будинків залишилася без гарячої води.

Президент Володимир Зеленський заявив, що "будь-які розмови Росії про дипломатію не мають сенсу, поки її керівництво не відчує наслідків власної агресії".

Київська областьРакетна атака