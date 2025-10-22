"Переехали, думая, что в селе спокойнее": что известно о погибших в Киевской области

В ночь на 22 октября российские войска нанесли удар по Киевской области. В результате атаки в Погребах Броварского района погибла молодая женщина Антонина, 1987 года рождения, ее шестимесячная дочь и 12-летняя племянница.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода" и сельского голову в Зазимском сельском совете Виталия Крупенко.
Соседи рассказывают, что прямое попадание в здание вызвало пожар. Местные жители пытались помочь, но пострадавшие не выжили.
"Там прямое попадание в здание вышло, сразу начался пожар... Я побежал туда. Кричали, спрашивали, есть ли кто-то живой, но никто не откликался", - рассказал один из жителей.
Соседи также рассказывают, что погибшие переехали из Киева, надеясь на покой в селе. Муж привез Антонину с ребенком к своим родителям. Семья считала, что там безопаснее, чем в столице.
В ночь на 22 октября российские войска совершили массированную атаку на Киев ракетами и дронами. Под вражеским огнем оказались несколько районов столицы - зафиксированы попадания в жилые дома на правом и левом берегу.
Как сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, по состоянию на 14:30 количество раненых в Киеве возросло до 29 человек, среди них пятеро детей. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. По предварительным данным, погибли по меньшей мере два человека.
Из-за последствий удара в столице ограничивали движение общественного электротранспорта, часть домов осталась без горячей воды.
Президент Владимир Зеленский заявил, что "любые разговоры России о дипломатии не имеют смысла, пока ее руководство не почувствует последствий собственной агрессии".