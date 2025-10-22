"Переехали, думая, что в селе спокойнее": что известно о погибших в Киевской области

Соседи рассказывают, что прямое попадание в здание вызвало пожар. Местные жители пытались помочь, но пострадавшие не выжили.

"Там прямое попадание в здание вышло, сразу начался пожар... Я побежал туда. Кричали, спрашивали, есть ли кто-то живой, но никто не откликался", - рассказал один из жителей.

Соседи также рассказывают, что погибшие переехали из Киева, надеясь на покой в селе. Муж привез Антонину с ребенком к своим родителям. Семья считала, что там безопаснее, чем в столице.