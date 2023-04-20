Перевозив награбоване українське зерно через Крим: капітан російського судна отримав підозру

Правоохоронці повідомили про підозру російському капітану судна "М. Андрєєв", який перевозив награбоване українське зерно через Крим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру АР Крим та Севастополя .

Встановлено, що громадянин РФ на російському судні "М. Андрєєв" здійснив два заходження до закритого морського торговельного порту "Севастополь" для завантаження награбованим українським зерном.

Зазначається, що капітан усвідомлював протиправність своїх дій та періодично вимикав AIS (Автоматична ідентифікаційна система) та вносив до неї фіктивні відомості щодо курсу судна, яке прямувало нібито в російські порти, а не в закриті морські порти окупованого Криму.

Дії капітана кваліфікували за фактом порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію Криму та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332-1 КК). Чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Прокуратура додає, що після початку повномасштабної війни РФ почала активно використовувати Крим як "сіру зону" для перевезення та подальшого збуту награбованого українського зерна до третіх країн. Прокуратура автономії встановила та повідомила про підозри окупаційному міністру "сільського господарства Криму", директору компанії-власниці кораблів РФ та 10 капітанам російських суден, що причетні до перевезення награбованого українського збіжжя через Крим.

Нагадаємо, росіяни встановлюють додаткові камери стеження у Криму, щоб виявити українське підпілля.

Окрім того, РБК-Україна повідомляло, що СБУ повідомила про підозру власниці туристичної фірми, яка допомогла РФ незаконно депортувати до Криму українських дітей.

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