Перевозил награбленное украинское зерно через Крым: капитан российского судна получил подозрение

Правоохранители сообщили о подозрении российскому капитану судна "М. Андреев", которые перевозил награбленное украинское зерно через Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру АР Крым и Севастополя .

Установлено, что гражданин РФ на российском судне "М. Андреев" совершил два захода в закрытый морской торговый порт "Севастополь" для загрузки награбленным украинским зерном.

Отмечается, что капитан отдавал себе отчет в противоправности своих действий и периодически выключал AIS (Автоматическая идентификационная система) и вносил в нее фиктивные сведения о курсе судна, которое направлялось якобы в российские порты, а не в закрытые морские порты оккупированного Крыма.

Действия капитана квалифицировали по факту нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее (ч. 2 ст. 332-1 УК). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Прокуратура добавляет, что после начала полномасштабной войны РФ начала активно использовать Крым в качестве "серой зоны" для перевозки и последующего сбыта награбленного украинского зерна в третьи страны. Прокуратура автономии установила и сообщила о подозрениях оккупационному министру "сельского хозяйства Крыма", директору компании-владелицы кораблей РФ и 10 капитанам российских судов, причастных к перевозке награбленного украинского зерна через Крым.

Напомним, россияне устанавливают дополнительные камеры слежения в Крыму, чтобы обнаружить украинское подполье.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что СБУ сообщила о подозрении владелицы туристической фирмы, которая помогла РФ незаконно депортировать в Крым украинских детей.

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