Власниця турфірми допомогла РФ незаконно депортувати до Криму тисячу українських дітей

Служба безпеки України повідомила про підозру колаборантці-власниці туристичної фірми, яка допомогла Росії незаконно депортувати до Криму понад 1 тисячу українських дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Правоохоронці задокументували факти насильницького вивезення окупантами понад тисячі українських дітей з тимчасово окупованих районів на півдні та сході України.

Неповнолітніх вивозили до Севастополя протягом вересня-жовтня 2022 року під виглядом "добровільної евакуації". Серед потерпілих - сироти і сотні дітей, батьків яких загарбники незаконно затримали на спробі виїхати із зони бойових дій.

Зазначається, що для забезпечення депортації неповнолітніх росіяни залучили власницю однієї з кримських туристичних агенцій. Вона добровільно погодилася допомогти у примусовому вивезенні дітей з Херсона, Мелітополя, Донецька, Луганська та Макіївки на територію тимчасово окупованого Криму.

Для цього жінка виділила автобуси так забезпечила подальше розміщення депортованих дітей на базі соціальних об’єктів у Криму.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили власниці турфірми про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність). Наразі вона переховується на тимчасово окупованій території півдня України.

Нагадаємо, росіяни насильно вивезли з України понад 20 тисяч дітей.

Окрім того, дітей, яких депортували в Росію, карають за відмову співати гімн країни-агресора.

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