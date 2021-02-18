ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Перевозили кокаин в игрушках: в Киеве накрыли доставку наркотиков из Львова

Новина українською → Киев, Четверг 18 февраля 2021 17:23
Перевозили кокаин в игрушках: в Киеве накрыли доставку наркотиков из Львова Фото: задержание наркоторговца (gp.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

В Киеве задержали организатора поставок наркотиков в особо крупных размерах. Из Львова их перевозили под прикрытием детских игрушек.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, житель Львова, являющийся бывшим сотрудником правоохранительных органов, организовал схему сбыта кокаина путем отправки в Киев оптовых партий наркотиков частными службами такси. А сами наркотики прятали в детские игрушки.

Гражданина задержали организатора поставок во время очередной перевозки кокаина. В ходе обыска нашли у него килограмм кокаина, который оценивается в 4 миллиона гривен, электронные весы, пакеты для фасовки.

Подозреваемому сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Также следствие расследует причастность других лиц к схеме.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области группировка жителей города Вознесенск организовала снабжение и сбыт наркотиков в исправительную колонию. К сбыту причастны как заключенные, так и те, кто были на свободе.

Как писало РБК-Украина, в Житомирской области за торговлю наркотиками задержали военнослужащего. Ему грозит до десяти лет за решеткой с конфискацией имущества.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Киев Львов наркотики
NEWS
Желтая зона. Каким будет карантин в Украине: новые правила
Желтая зона. Каким будет карантин в Украине: новые правила
DAILY
Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами