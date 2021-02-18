Перевозили кокаин в игрушках: в Киеве накрыли доставку наркотиков из Львова

В Киеве задержали организатора поставок наркотиков в особо крупных размерах. Из Львова их перевозили под прикрытием детских игрушек.

По данным следствия, житель Львова, являющийся бывшим сотрудником правоохранительных органов, организовал схему сбыта кокаина путем отправки в Киев оптовых партий наркотиков частными службами такси. А сами наркотики прятали в детские игрушки.

Гражданина задержали организатора поставок во время очередной перевозки кокаина. В ходе обыска нашли у него килограмм кокаина, который оценивается в 4 миллиона гривен, электронные весы, пакеты для фасовки.

Подозреваемому сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Также следствие расследует причастность других лиц к схеме.